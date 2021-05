Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTRONEW YORK Se ieri mattina alle Nazioni Unite si sono intrecciate voci accorate che chiedevano la fine delle violenze fra palestinesi e israeliani, nessuna di quelle voci ha espresso fiducia che ci siano le condizioni per una tregua. Poco più tardi, in una intervista alla tv americana Cbs lo stesso Benjamin Netanyahu ha fatto capire che se un cessate il fuoco ci sarà, non dobbiamo aspettarcelo a breve scadenza: «Le operazioni...