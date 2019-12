CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anche se l'Italia è tra i Paesi che rischia meno a livello di rapporti commerciali (il Wto ne indica 19 più esposti rispetto al nostro), la Brexit promette di far ballare gli affari sull'asse Londra-Roma. Lo scorso anno le merci che hanno viaggiato verso il Regno Unito hanno pesato per 24 miliardi e l'applicazione di dazi (magari con una media del 5 per cento) farebbe decollare i prezzi. Secondo una stima di Confartigianato, potrebbe crescere in media del 13% il prezzo dei prodotti alimentari, dell'11% l'abbigliamento e dell'8,8% gli...