Anche quest'anno niente fuochi a Padova. Non ci saranno né lo spettacolo pirotecnico di Capodanno né il grande falò della Befana, tradizioni che avrebbero portato 20mila padovani in Prato della Valle. Il Comune ha rinunciato ad allestire lo spettacolo del 31 dicembre per evitare affollamenti in giornate che saranno cruciali per il picco della diffusione del virus. Associato ai fuochi infatti era diventato ormai un classico anche lo show nel palco allestito davanti a Santa Giustina. È la quarta rinuncia ad un evento di massa. I fuochi infatti sono mancati anche nelle ultime due estati. Mentre per il falò della Befana sarà la seconda volta.

Ma del resto nel momento in cui il sindaco ordina mascherine obbligatorie in centro storico, chiede alle autorità di vietare le manifestazioni no-vax e il prefetto preclude ai manifestanti la possibilità di sfilare, limitandola a una protesta in un luogo fisso, sarebbe stata una contraddizione organizzare un evento con queste caratteristiche. È soprattutto la preoccupazione di salvaguardare la salute dei cittadini quella che ha mosso l'amministrazione. La provincia è la prima del Veneto come numero di contagi giornalieri e la quarta in Italia per tasso di positività. Non solo: A ieri contava 205 ricoverati con 48 pazienti in rianimazione. Infine se i contagi giornalieri una settimana fa erano 425, ieri erano 1.035. Questo pur avendo una percentuale altissima di vaccinati e una Ulss, l'Euganea, che l'altro ieri ha sfiorato le 10mila iniezioni.

Il sindaco Sergio Giordani spiega: «Per queste festività abbiamo lavorato per una Padova bella, lucente e viva ma soprattutto vogliamo un Natale e delle feste libere e senza restrizioni. Vogliamo che i padovani possano vivere in sicurezza il calore delle relazioni con i loro cari e con gli amici, vogliamo che i turisti e chi ci raggiunge da altre città per fare acquisti possa avere passare delle ore piacevoli in un ambiente pienamente protetto. Ricordo, infatti, che Padova ha oltre il 92% della popolazione vaccinata, che in tutto il centro storico c'è già l'obbligo di mascherina anche all'aperto, che ogni giorno le Forze dell'Ordine svolgono centinaia di controlli per assicurare che le regole di prudenza siano rispettate: chi ci raggiunge può sentirsi al sicuro. Proprio nel solco di questa Padova libera, ma sicura, abbiamo assunto una decisione, con l'assessore al commercio Antonio Bressa, che ci pare di buon senso e che tutela la salute pubblica: il consueto concerto-evento di Capodanno per quest'anno non si terrà, così come non faremo il grande evento in Prato della Valle per la Befana».

«Troveremo il modo di riproporre il tradizionale momento dell'Epifania, tanto caro ai bambini, con modalità diffuse in tutti i quartieri: torneremo appena possibile nei prossimi mesi a proporre grandi eventi di qualità quando le acque saranno più tranquille».

Mauro Giacon

