Anche per il prossimo maggio (dopo la sospensione dello scorso anno), niente adunata nazionale degli Alpini. Stavolta li aspettava la terra di Romagna: ma Rimini e San Marino, per vedere sfilare le penne nere, dovranno attendere (forse) la prima settimana di settembre. Questa infatti, la decisione del Consiglio direttivo nazionale Ana presa nella riunione di venerdì sera svoltasi in teleconferenza in osservanza delle norme anti assembramento. «È una decisione non definitiva - puntualizza il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero -, perché non possiamo prevedere quale situazione si presenterà nei prossimi mesi. Una cosa è certa: con la proibizione degli assembramenti sino al 30 aprile, non si poteva confermare l'appuntamento di maggio».

E quindi?

«Rinvio a settembre, magari nella prima settimana, una volta comunque accordatici col Prefetto di Rimini, le autorità locali e con quelle di San Marino, per via della sicurezza».

Un'adunata in formato ridotto, allora?

«Sì, in formato ridotto ma messo fra virgolette».

Decisione non definitiva, e aggiornabile?

«Certamente. Del resto, proprio nell'anno scorso, con grande rammarico, abbiamo dovuto rinunciare non soltanto all'adunata nazionale, ma anche ad altri significativi appuntamenti, come all'Ortigara, all'Adamello. E anche in questo mese salterà la più importante commemorazione prevista a Brescia: l'anniversario della battaglia di Nikolajewlka. Di incontri all'insegna del ricordo dei nostri caduti ce ne sono tantissimi nelle sezioni e nei gruppi. Si faranno dove e quando possibile...».

Il Covid 19 ha provocato, oltre a situazioni drammatiche, problemi a tante realtà associative costrette a rinviare attività tradizionali. L'Ana come ha vissuto il 2020?

«Gli alpini hanno dimostrato grande senso di responsabilità e solidarietà. Con spirito di amicizia, rifacendosi ai nostri valori di storia e memoria, sono tuttora in prima linea nella lotta al coronavirus. C'è un primo resoconto degli interventi nel Libro Verde del maggio scorso, ma l'intero impegno dell'Ana nel 2020 avrà il giusto spazio nella prossima pubblicazione».

Tra questi interventi c'è l'Ospedale da campo in quel di Bergamo, immaginiamo...

«Quando nei primi giorni di marzo ci venne richiesto l'utilizzo di questa struttura, demmo una disponibilità totale. Mettendoci in rapporto con le realtà locali, in una settimana l'ospedale era funzionante nello spazio della Fiera. E qui devo sottolineare il generoso apporto delle categorie locali: artigiani, imprenditori... Una collaborazione straordinaria».

C'è poi stata anche una specie di aggiunta alle vostre attrezzature sanitarie: una Tac.

«Sì, un'associazione di volontariato bergamasca con la quale da tempo collaboriamo, la Cesvi, ha donato una preziosa Tac trasportabile. E attualmente, l'ospedale è in piena attività (ci sono 15 persone in terapia intensiva) con nostro personale».

Fra Protezione civile, Ana, volontari dei gruppi, quanti alpini sono stati impegnati finora nella lotta alla pandemia?

«Seimila elementi, almeno».

Giovanni Lugaresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA