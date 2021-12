IL FENOMENO/2

TREVISO L'epidemia da coronavirus fa aumentare i problemi neuro-psichiatrici tra i bambini. È l'altra faccia delle restrizioni. Stefano Martelossi, direttore della Pediatria dell'ospedale di Treviso, parla apertamente di emergenza neuro-psichiatrica. «I ricoveri per questo tipo di problemi sono aumentati del 50%», rivela. La solitudine legata all'epidemia si fa sentire soprattutto a livello mentale tra i giovani con meno di 14 anni, in particolare tra i preadolescenti e gli adolescenti. Si va dall'anoressia nervosa fino all'autolesionismo. Più tutte le difficoltà legate ad ansia e depressione. I numeri sono netti. In tutto il 2019 erano stati registrati 40 ricoveri. Quest'anno, invece, si è già oltre i 60.

NUOVI PROBLEMI

L'epidemia da coronavirus ha aggravato i problemi già esistenti. Senza dubbio. Ma ne ha anche fatto sorgere di nuovi. «La necessità di rafforzare l'assistenza neuro-psichiatrica era già sentita. La pandemia ha scoperchiato la pentola e reso la situazione ancora più grave specifica il primario . La punta dell'iceberg è rappresentata dai disturbi della condotta alimentare, come le anoressie nervose. Ma poi sono in aumento anche ansia, depressione, autolesionismo e i tentati suicidi». Il reparto può già contare su un percorso specifico sviluppato da due neuro-psichiatri e una psicologa. Si tratta di un'attività finanziata dalla onlus Per mio figlio. La lotta a tutto tondo contro il Covid e i suoi effetti passa anche da qui.

Oggi l'unità di Pediatria è sostanzialmente divisa in due. Da una parte i bambini con problemi neuro-psichiatrici. Dall'altra le complesse bronchioliti causate dall'epidemia da virus respiratorio sinciziale. A novembre il Pronto soccorso pediatrico di Treviso è stato letteralmente preso d'assalto. «Nel mese di novembre del 2019 avevamo contato 850 ingressi fa i conti il primario . Il mese scorso, invece, siamo arrivati a 1.300». L'incremento di quasi il 53% è legato al ritorno delle malattie dei bambini. Nel 2020, l'anno del lockdown, i numeri erano rimasti estremamente contenuti, anche per quanto riguarda l'influenza stagionale. Mentre adesso le patologie infettive tipiche dei più piccoli sono tornate.

Le bronchioliti dovute al contagio da virus respiratorio sinciziale colpiscono in modo pesante soprattutto i bambini con pochi mesi di vita. La patologie è nota. Ma nei casi più complessi c'è bisogno dell'ossigeno: l'infiammazione di bronchioli e alveoli di fatto può arrivare a provocare una piccola ostruzione. E gli esiti possono essere anche gravi. Molto di più rispetto all'infezione da coronavirus, che fino a questo momento a livello generale tra i bambini ha dato raramente quadri respiratori complicati. Dopo aver toccato punte di 10 ricoveri, fino a qualche giorno fa erano ancora 5 i bambini ricoverati per bronchioliti. «Ora sembra che i contagi da virus respiratorio sinciziale stiano finalmente rallentando conclude Martelossi visto il parallelo aumento dei contagi da Covid, però, non possiamo escludere l'insorgere di altre Mis-C». Sono le sindromi multi-infiammatorie sistemiche, che sui bambini possono insorgere tra le due e le sei settimane dopo il contagio da coronavirus. Nel Trevigiano se ne sono già contate una decina.

Mauro Favaro

