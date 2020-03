L'EMERGENZA

BERLINO Nuovo giro di vite in Germania contro il coronavirus alla luce dell'aumento dei contagi e dei morti. Il raggio del contagio ha lambito anche Angela Merkel, che si è messa da ieri in quarantena. Come reso noto dal portavoce Steffen Seibert, la cancelliera ha avuto contatti venerdì con un medico risultato poi positivo. La conferma è arrivata dopo la conferenza stampa in cui la Merkel ha annunciato ieri pomeriggio la nuova stretta nella lotta al virus. Quindi la decisione di mettersi in quarantena e sottoporsi a regolari controlli.

Il medico le aveva somministrato un vaccino profilattico anti-pneumococco. Sabato la cancelliera era stata immortalata mentre faceva la spesa in un noto supermercato del centro, Hit-Ulrich a Mitte. Soste al reparto verdure e gastronomia e poi fila come tutti alla cassa: nel carrello intraviste quattro bottiglie di vino Ricossa e una piccola confezione di carta igienica, articolo da settimane oggetto di accaparramento in Germania. Al termine di una videoconferenza con i governatori dei 16 Länder e i principali ministri, la Merkel ha annunciato un catalogo di nove misure per frenare il virus: le restrizioni decise «sono regole, non raccomandazioni», le violazioni saranno perseguite. La cosa più importante è rispettare la distanza, possibilmente di due metri, ma almeno 1,5.

Le misure dureranno almeno due settimane. Governi e Länder hanno concordato di ridurre al massimo la vita pubblica e i contatti sociali. Niente divieto di uscire ma sarà limitato a un massimo di due persone se non facenti parte dello stesso nucleo familiare. Vietati dunque tutti gli assembramenti superiori o due persone. Feste, raduni, corona party sono inaccettabili, le forze dell'ordine vigileranno sul rispetto delle regole e le violazioni saranno punite. Chiusi ristoranti, bar, parrucchieri, istituti di bellezza, centri messaggi e tatuaggi. Permessi i trattamenti medici e garantiti i servizi essenziali e i rifornimenti. Consentito andare al lavoro, l'assistenza di emergenza, fare la spesa, sport o passeggiate all'aria aperta (rispettando distanze e numero). Per due settimane tutti si devono organizzare nel rispetto di queste regole, lei inclusa che ha cancellato tutti gli incontri: i contatti si riducono al telefono, skype e videoconferenze. Si tratta di misure mai adottate prima in Germania, siamo consapevoli delle rinunce e dei sacrifici richiesti, nessuno si augurava queste misure «ma sono nel nostro interesse, per favore rispettatele tutti». Scoppiata con diverse settimane di ritardo rispetto all'Italia anche se i primi casi di coronavirus erano stati registrati a fine gennaio in Baviera l'emergenza in Germania si aggrava di giorno in giorno. L'Istituto Robert Koch ha parlato ieri di 18.610 contagiati e 55 morti, per l'Università John's Hopkins sarebbero invece circa 24.000 e 86.

Situazione ormai drammatica in Spagna, dove il governo ha deciso di ampliare lo Stato di Allarme per altri 15 giorni, fino all'11 aprile. I casi di contagio, ieri in Spagna, erano 28.600 circa e le morti oltre 1.750. La Comunità di Madrid è quella più gravemente colpita, con quasi 10.000 contagi e più di 1.000 decessi. «Domando responsabilità sociale e disciplina civica», chiedeva ieri il presidente del governo Pedro Sánchez alla cittadinanza, perché «il peggio deve ancora arrivare». «Siamo all'avanguardia con le misure restrittive», rispondeva ai giornalisti che lo interrogavano sulla proposta del presidente della Generalitat Quim Torra di un isolamento totale della Catalogna, che con oltre 4.700 contagi rappresenta il secondo focolaio d'infezione. Ma le misure in realtà sembrerebbero non più sufficiente, a giudicare dal grado di contagio esteso in tutto il territorio dello Stato: solo nei Paesi Baschi il numero degli infettati supera le 2.000 unità, in un'area dove la sua popolazione è il 30% di quella catalana.

I SANITARI E LE VITTIME

La Spagna è il terzo paese al mondo per contagi, e ben il 12% di casi di Covid-19 interessa il personale sanitario. Il tasso di mortalità supera il 6%, in ospedale ci finisce il 50% delle persone ammalate. Questo dipende anche dal fatto che sottoposte al test sono state le persone che presentavano gravi sintomi della malattia. E finalmente il ministero della Sanità ha informato sui test fatti finora: 355.000, 15-20.000 al giorno. Ora se ne stanno distribuendo altri 640.000 per dedicarli a una platea più ampia.

La curva dei contagi da Covid19 in Spagna è cresciuta in modo esponenziale come quella italiana, ma con un ritmo di crescita più accelerato. L'epidemia si è manifestata dopo il 25 febbraio, ma la differenza si sta rapidamente accorciando. I primi casi rilevati furono d'importazione italiana, anche se la prima vittima è precedente. Quando il 9 marzo si vide che i casi erano passati in una settimana da 100 a 1.000 saltarono tutti gli allarmi perché la diffusione del virus aveva assunto ormai un carattere endogeno.

Elena Marisol Brandolini

Flaminia Bussotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA