Anche medici e volontari a caccia di Luca ed Edith

LA SCOMPARSAPADOVA I missionari, i medici della Croce Rossa internazionale, i volontari di numerose associazioni. Ad indagare sulla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto e della ragazza canadese Edith Blais non sono solo i funzionari della Farnesina e gli esperti dell'Interpol. Un sistema sempre più ampio e complesso si sta infatti muovendo per far luce su un mistero che interessa tre continenti. Alle autorità italiane, canadesi e africane in queste ore si stanno aggiungendo sempre più investigatori privati...