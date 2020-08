Anche in uno dei semestri più difficili del dopoguerra, le imprese hanno dimostrato una capacità di reazione straordinaria. E per imprese intendo quell'indissolubile binomio formato dai nostri eccezionali imprenditori e lavoratori che hanno saputo resistere in modo unico.

Nonostante questo impegno, a livello nazionale i primi cinque mesi dell'anno si chiudono con un -19,3% di produzione industriale rispetto al 2019. Ma se si va a disaggregare il dato, si scopre che se la flessione per l'industria alimentare è stata del 3%, tessile e abbigliamento hanno segnato -36%, i mezzi di trasporto -34,3% e macchinari e attrezzature -23,4%. Si tratta di settori che nella nostra Regione hanno un peso rilevante. A livello di Pil, nel primo semestre l'Italia segna -17,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, la Germania -11,7%, la Francia -19% e la Spagna -22%. Questi tre Paesi rappresentano il 27,7% delle esportazioni italiane e il 60,8% delle esportazioni venete sono verso paesi dell'Ue. Senza dimenticare che negli Usa, mercato fondamentale per molte imprese della Regione, il Pil del secondo trimestre si è contratto di quasi un terzo.

Una crisi sanitaria senza confini, insomma, che ha comportato una crisi economica globale.

E il peggio per il nostro Paese deve ancora arrivare: gli interventi governativi stanno evitando, per ora, una rilevante crisi occupazionale. Si tratta, però, di misure tampone: cassa integrazione e limitazioni ai licenziamenti hanno un orizzonte temporale di breve periodo e non risolvono i problemi. Semplicemente li spostano un po' più in là nel tempo.

La concomitanza tra uno choc quasi senza precedenti della nostra economia e un afflusso importante di risorse dal Recovery Fund (e auspicabilmente da altre fonti quali il Mes) dovrebbe, invece, indurre la classe politica a realizzare riforme ormai indispensabili. Gli imprenditori hanno perso la voce a furia di invocare un fisco più equo, minor burocrazia e politiche attive per favorire il lavoro perché sono consapevoli che questo è proprio il momento ideale per pensare quella che sarebbe la più grande riforma economica del nostro Paese: dotarlo (finalmente!) di una vera e lungimirante politica di crescita industriale. Sinora, infatti, la classe imprenditoriale ha sopperito a tutte le carenze sistemiche nazionali, si è rimboccata le maniche, ha fatto da sé.

Se questa disattenzione è inaccettabile in una fase espansiva, porterebbe il paese alla rovina in una fase recessiva come quella che ci aspetta. È arrivato il momento di capire che senza imprese private non c'è lavoro e non si produce ricchezza, e se manca il lavoro è la nostra stessa società che rischia di implodere. La convergenza collaborativa tra imprese, istituzioni e parti sociali non è più una scelta. È un obbligo.

Ma a quale livello? La pandemia che stiamo affrontando ci ha insegnato che i migliori risultati, a partire dall'ambito sanitario, sono stati ottenuti quando il dialogo tra Governo e Regioni è stato virtuoso. Ovvero quando, sostanzialmente, le Regioni hanno potuto svolgere la fondamentale funzione di tutela del proprio territorio, nell'ambito di un quadro nazionale di riferimento. E il Veneto, in questo, è stato un esempio.

Perché non estendere questa buona pratica anche all'economia? Se fosse la Regione a disegnare l'ultimo miglio della politica industriale nazionale, di concerto con gli attori del proprio tessuto economico? Le misure, in una logica di fine tuning, sarebbero pensate e realizzate avendo come focus un territorio di cui si conoscono peculiarità e specificità. Il tutto senza derogare alla visione europea e nazionale nonché ad una funzione di orientamento e coordinamento che resterebbe centrale. Ed eventuali situazioni di criticità sarebbero più facilmente rilevabili e aggredibili, a fronte di un serio coinvolgimento degli attori economici del territorio stesso.

La risposta a una crisi globale potrebbe essere, insomma, locale. E dovrebbe essere estremamente rapida. Non c'è più tempo per giochi politici, bisogna uscire dalla politica degli annunci che è stata una degli effetti collaterali del lockdown (ogni giorno si comunicavano misure di grande impatto e impossibile messa in pratica) per realizzare azioni concrete e immediate, che abbiano un impatto strutturale e di medio-lungo periodo, rivolte allo sviluppo economico e sociale, con una particolare attenzione alla Scuola ed alla Ricerca che sono fattori chiave per la vera competitività.

L'autunno si prospetta quanto mai difficile. Secondo i dati Istat, in Veneto un'impresa su due si aspetta (come effetto del Covid 19) di non avere la liquidità necessaria per far fronte alle spese e il 35% ritiene che sussistano seri rischi operativi e di sostenibilità dell'attività.

Non possiamo permettercelo, come Veneto e come Sistema Paese.

*presidente

Confindustria Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA