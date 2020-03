Se è vero che le vie del Signore sono infinite, in questa quaresima ai tempi del Coronavirus, la via telematica si ritaglia un posto d'onore. Le soluzioni 2.0 salvano, infatti, le abitudini dei fedeli visto che anche questa domenica, oggi, si potrà seguire la messa in streaming dalla Basilica di Sant'Antonio a Padova. Poi da lunedì, poi, si vedrà. A comunicarlo è il rettore Oliviero Svanera. La Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova si affida alla messa in diretta web a porte chiuse per restare unita ai devoti. La funzione è celebrata in streaming dalla Tomba del Santo ogni giorno alle 19 esatte, dopo l'orario di chiusura del santuario, senza pubblico per rispettare le disposizioni per il contenimento dell'epidemia. A officiarla i frati francescani conventuali, rivolti alla telecamera e ripresi, tutto visibile sul portale Santantonio.org. La decisione è stata presa dai religiosi per continuare a dare conforto ai molti fedeli. Il Santo rimane aperto, ma a scartamento ridotto come non succedeva dai tempi di Napoleone: sospese messe festive e feriali, confessioni, benedizioni, adorazione eucaristica. «La Regione - spiega Svanera - comunicherà la decisione al patriarca che a sua volta in qualità di presidente della conferenza episcopale del Veneto la comunicherà agli altri vescovi. Solo a quel punto sapremo se da lunedì si tornerà alla normalità».

M.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA