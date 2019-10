Anche i dem arretrano Ira sull'alleato grillino: stacchiamo noi la spina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ira e stupore. Questi gli stati d'animo prevalenti ieri al Nazareno quando le agenzie hanno battuto le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che chiudeva a ogni ipotesi di alleanza con il Pd per le prossime elezioni regionali. «Parole molto gravi - commentano nella cerchia ristretta del segretario Nicola Zingaretti - non hanno senso. Se il capo M5S sostiene che non siamo alleati a prescindere, allora deve dirci cosa stiamo a fare insieme al governo». La batosta in Umbria, come facilmente prevedibile, rischia di incrinare la già...