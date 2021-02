IL PUNTO

TRIESTE Se il Veneto accelera, il Friuli Venezia Giulia attende. Il presidente Massimiliano Fedriga conferma di far parte della cordata con il collega e compagno di partito Zaia, con l'Emilia Romagna e la Lombardia, ma non parla di numeri e quote. Resta alla finestra, in attesa dell'ok ufficiale da parte della gestione commissariale all'acquisto di vaccini da parte delle singole Regioni. «Stiamo vagliando con Veneto, Emilia Romagna e Lombardia tutte le strade possibili per l'approvvigionamento dei vaccini - spiega -. Se ci arrivano dall'Europa tramite Commissariamento siamo le persone più contente del mondo. Ma il nostro obiettivo è vaccinare il prima possibile i cittadini, perché soltanto in termini di danni economici il prolungamento delle chiusure pensate quanto comporta: altro che costo dai vaccini».

Fedriga si è sempre detto disposto a «pagare di più per avere più dosi e per averle in anticipo». Ieri ha riconfermato la sua tesi. Quando avremo un percorso chiaro sull'approvvigionamento, ha proseguito - chiederemo le autorizzazioni perché non vorrei trovarmi nella situazione in cui li prendiamo e vengono bloccati. Abbiamo già vissuto questa scena con le mascherine e gli altri dispositivi di protezione durante la prima ondata, con la merce bloccata in dogana e inutilizzabile. Il costo dei vaccini è l'ultimo dei problemi: il problema è averli. Se avessi vaccini per tutti e potessi aprire due, tre, quattro mesi prima, avrei un risparmio enorme per il Paese, le imprese e i lavoratori. E lo stesso vale per la mia regione, che ha bisogno di lavorare e respirare».

M.A.

