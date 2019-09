«Amo la vita più di chiunque ora potrò scegliere di finirla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Io amo la vita». Lo ripete più volte Gustavo Fraticelli, 54 affetto da tetraparesi spastica. Da oltre vent'anni non è più in grado di camminare, parla a fatica e combatte per una legge che legittimi il suicidio assistito. «Quando non potrò più alimentarmi e curare in modo autonomo la mia igiene personale sceglierò di morire. Non avrà più senso resistere». Anche lui, con Marco Cappato e Mina Welby, è stato rinviato a giudizio per istigazione al suicidio: nel 2017, con l'associazione Sos eutanasia, ha aiutato a morire Davide...