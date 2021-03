IL RETROSCENA

ROMA Manca solo l'ufficialità. Tra oggi e lunedì, ormai è certo, il governo varerà un decreto per far slittare le elezioni regionali e comunali. L'aggressione delle varianti del Covid-19 che stanno colorando di rosso gran parte del Paese e il ritardo della campagna vaccinale, consigliano il rinvio del voto in Calabria (la data prevista era l'11 aprile) e in molti Comuni che sarebbero dovuti andare alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno.

L'appuntamento più probabile del nuovo turno elettorale: il 10 e l'11 ottobre. Non è però escluso che le urne possano essere aperte il 3 o 4 ottobre o il 26 e 27 settembre. «Si sta ancora discutendo sulla data migliore», spiega un ministro, «di certo però si andrà al voto tra il 15 settembre e il 15 ottobre».

L'appuntamento elettorale riguarda oltre 20 milioni di elettori per 1.293 Comuni. Tra questi ci sono sei città capoluogo di Regione: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste. Oltre a Ravenna, Rimini, Salerno, Caserta, Benevento, Latina, Pordenone, Savona, Varese, Novara, Isernia, Grosseto. In Veneto, nessun capoluogo ma 10 Comuni oltre i 15mila abitanti tra cui Chioggia, Montebelluna, Conegliano e Cittadella. Più la Regione Calabria, dove va rinnovata la giunta dopo la scomparsa della governatrice Iole Santelli. Sarà rinviata anche l'elezione suppletiva a Siena per un seggio maggioritario della Camera: il dem Pier Carlo Padoan si è infatti dimesso da deputato per entrare nel consiglio di amministrazione di Unicredit. Marco Minniti, l'altro dem che ha lasciato Montecitorio per andare a guidare la fondazione Med-Or di Leonardo, è invece stato eletto nel proporzionale e dunque gli subentra (senza bisogno di voto) Eva Avossa, l'assessora di Salerno risultata nel 2018 prima dei non eletti nella circoscrizione della Campania.

A favore dello slittamento, in base all'esplorazione condotta dalla ministra degli Interni Luciana Lamorgese cui spetta proporre il decreto, si sono espressi tutti i partiti. Solo Fratelli d'Italia ha manifestato contrarietà: «Si vota in tutta Europa, non si capisce perché da noi sia vietato», dice Fabio Rampelli. Ma per lo slittamento, anche se il parere non è ancora ufficiale, si è espresso anche il Comitato tecnico scientifico interpellato dal Viminale. E dunque, visto per di più che sta per scadere in Calabria il termine per la presentazione delle liste, il governo Draghi (anche se ieri sera il Consiglio non era stato ancora convocato) procederà con il rinvio.

Tanto più che c'è il precedente dello scorso anno quando, sempre a causa della pandemia, nella primavera 2020 furono rinviate al 21 settembre le elezioni regionali in Campania, Puglia, Liguria, Marche Toscana, Veneto e quelle comunali a Bolzano, Trento, Venezia, Arezzo, Matera e Crotone, solo per citare i Comuni più importanti.

L'OMBRELLO DEL QUIRINALE

Inoltre c'è il via libera di fatto del Quirinale. Il 2 febbraio scorso, nel lanciare ai partiti l'appello a sostenere un «governo di alto profilo», Sergio Mattarella mise a verbale: «Ci troviamo nel pieno della pandemia. Va ricordato che le elezioni non consistono solo nel giorno in cui ci si reca a votare, ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre la successiva campagna elettorale richiede, inevitabilmente, tanti incontri affollati, assemblee, comizi che nel ritmo frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri Paesi in cui si è votato obbligatoriamente, perché erano scadute le legislature dei parlamenti o i mandati dei presidenti, si è registrato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere», aveva concluso il capo dello Stato, «pensando alle tante vittime che continuiamo ogni giorno a registrare». E a inizio febbraio la situazione era decisamente migliore, le varianti meno aggressive.

C'è da dire che lo slittamento del voto non dispiace affatto ai partiti, FdI esclusi. A Roma, dove sono già in campo Carlo Calenda e Virginia Raggi, il Pd è ancora in alto mare nella scelta del candidato anche se continua il corteggiamento a Roberto Gualtieri. Lo stesso vale per Napoli, Torino, Bologna. A Milano invece si ricandiderà Beppe Sala, ma il centrodestra è ancora a caccia dello sfidante.

Alberto Gentili

