Ammazzano le mogli e poi si impiccano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mariti uccidono le mogli dopo aver litigato con loro, poi si impiccano. Due casi analoghi di omicidio-suicidio sono avvenuti ieri in Toscana e in Sicilia. In entrambi la prima vittima è stata la donna poi l'uomo si è tolto la vita. La prima tragedia a Cetona (Si), dove un agricoltore ha ucciso la moglie soffocandola con un cuscino e poi è scappato nei boschi dove è stato trovato impiccato a un albero. In entrambi i casi ci sarebbero state delle liti come fattore scatenante.A Cetona l'omicidio-suicidio ha avuto origine da una lite tra i due...