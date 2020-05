IL FENOMENO

NEW YORK Cinema, teatri e stadi sono ancora tutti chiusi negli Usa, paralizzati dall'impossibile rebus di una riapertura che garantisca la sicurezza sanitaria degli spettatori, ma anche la profittabilità per le sale. Ma l'industria dello spettacolo sta già ripartendo, grazie ad una risorsa quasi dimenticata e in via di estinzione: i prati alla periferia delle città dove ancora sorgono gli antichi drive in.

Il prossimo mese in Florida si terrà il primo Road Rave con i Carnage, i Riot, Blunts and Blondes, Nitti Gritti e Gravedgr. Un vero festival di musica elettronica per un pubblico di automobilisti, parcheggiati e segregati a debita distanza l'uno dall'altro, nel parcheggio del padiglione della fiera di Orlando. I primi drive in ad aprire i cancelli in Texas all'inizio del mese hanno esaurito i biglietti una serata dopo l'altra. Un'intera nuova generazione di giovani che ne avevano dimenticato l'esistenza, è tornata a provare la libertà di guardare insieme un film sotto le stelle, pur osservando i limiti di distanziamento imposti dall'emergenza dell'epidemia.

I drive in ancora operanti negli Stati Uniti sono 321, un'inezia rispetto ai 4.600 che nel momento di picco punteggiavano il paese in ogni stato dell'Unione tra gli anni '50 e i '60 dello scorso secolo. L'avvento delle videocassette negli anni 70, fu la causa della prima, grande ondata di chiusure. Il passaggio tra la pellicola e il digitale è stata poi la pietra tombale per la gran parte dei proprietari, incapaci di sostenere la spesa per il costoso ammodernamento delle macchine da proiezione, e forzati all'abbandono dalla scomparsa del formato in celluloide.

Le nuove regole per evitare il contagio impongono al pubblico l'obbligo di restare a bordo e, non usare le sedie pieghevoli da aprire a fianco dell'auto. Patatine fritte, popcorn e hot dog vanno ordinati al telefono e sono consegnati al finestrino dagli inservienti. E' un ritorno all'ortodossia delle origini, quando si parcheggiavano i pickup con il retro contro lo schermo, e gli spettatori si stendevano sul cassone di carico con un cuscino e una coperta.

Il concetto è stato immediatamente esteso ad un altro tempio della socialità festaiola del paese: i grandi parcheggi. Quello del ristorante Bel-Aire Diner nel quartiere newyorkese di Queens si è trasformato nell'ultima settimana in un drive in improvvisato. La prima proiezione del film Dirty Dancing si è conclusa con gli spettatori che ballavano sui tetti delle proprie auto; questa settimana si replica con John Travolta e Olivia Newton Jones in La Febbre del sabato sera.

Il piazzale davanti allo stadio dove gioca la squadra di baseball dei Texas Rangers ad Arlington, ha iniziato ad ospitare concerti musicali. Gli spettatori hanno l'obbligo di restare dentro le auto, a meno che debbano usare i servizi sanitari. Possono tenere i vetri abbassati, ma la musica li raggiunge anche dallo stereo di bordo.

Scontro senza precedenti e soprattutto senza esclusione di colpi tra Barack Obama e Donald Trump, con l'ex presidente che per la prima volta accusa pubblicamente il tycoon di essere un incompetente e quest'ultimo che evoca addirittura il carcere per il suo predecessore e per colui che lo dovrà sfidare nelle urne il prossimo novembre, Joe Biden. Trump «non sa quello che fa», ha attaccato per primo Obama,. La controffensiva di Trump - dopo un tweet in cui a caratteri cubitali ha scritto OBAMAGATE!' rilanciando le accuse di corruzione al predecessore - è arrivata in un'intervista esplosiva su Fox News, in cui Obama e Biden sono stati messi all'indice come i responsabili del «più grande scandalo della storia americana», il Russiagate. «C'è gente che dovrebbe andare in galera per questo e se tutto va nel verso giusto molte persone pagheranno», ha ringhiato Trump.

Flavio Pompetti

