Alunna disabile, i compagni di classe la difendono dai bulli

SOLIDARIETÀMORGANO (TV) I bulletti degli ultimi anni delle elementari la prendevano in giro per la sua disabilità. La deridevano perché ai loro occhi appariva strana, forse senza nemmeno rendersi conto della gravità di gesti e parole. Ma non avevano fatto i conti con i suoi compagni di classe, che anche se più piccoli si sono schierati tutti assieme, senza paura, a difesa della loro amica. «È una bambina come tutti noi hanno messo in chiaro sfidando i più grandi nessuno deve permettersi di prenderla in giro per la sua disabilità»....