Altro rinvio per l'autonomia Commissari per il maltempo

LA SEDUTAVENEZIA Fino a notte a Palazzo Chigi per parlare anche del Nordest. Non solo a proposito dell'autonomia, per l'informativa portata dal ministro Francesco Boccia (sarà un collegato alla manovra ma la discussione è stata rinviata a giovedì), ma pure a riguardo del maltempo, per l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza, già proclamato per Venezia, anche a una dozzina di regioni fra cui il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E nordestino è pure un altro provvedimento deciso ieri sera dal Consiglio dei ministri: la...