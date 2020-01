Altro che cinepanettone: quest'anno le vacanze di Natale, e pure quelle di Capodanno, hanno sbancato davvero i botteghini di Cortina. Ai banconi degli alberghi così come ai tavoli dei ristoranti, all'ingresso degli skilift come pure alle casse dei negozi, la conca d'Ampezzo è tornata a registrare numeri da record. «Alboreto is nothing», direbbe quel milanese di Donatone Braghetti, se non fosse che durante queste festività a parlare sono stati piuttosto russi, arabi, statunitensi, cinesi e pure un diplomatico messicano, si narra dalle parti del Cristallo, in aggiunta al grande ritorno degli italiani e pure dei veneti (fra tutti: trevigiani e padovani), attirati dalla neve e dagli eventi.

L'AUMENTO

I primi riscontri degli operatori turistici tratteggiano un aumento a doppia cifra. Roberta Alverà, referente locale di Federalberghi, illustra i risultati ottenuti dalla piattaforma di benchmark utilizzata dall'associazione per analizzare l'andamento dei pernottamenti su un campione significativo di hotel: «Tutto il periodo natalizio ha evidenziato un +8% e il focus su Capodanno ha mostrato un +12%. Per capire la portata di simili dati bisogna considerare che queste festività, più di tutto l'anno, vedono l'occupazione delle seconde case». Come a dire che questo ulteriore afflusso di ospiti nelle strutture alberghiere va oltretutto sommato alle massicce presenze rilevate nelle baite private, da parte di turisti che comunque poi spendono per mangiare, fare shopping, sciare.

A questo proposito sono eloquenti le prime indicazioni tastate dal Consorzio impianti a fune di Cortina d'Ampezzo, Auronzo, Misurina e San Vito di Cadore. «Siamo tornati ai tempi d'oro rimarca il presidente Marco Zardini e cioè ai livelli precedenti alla crisi. L'abbiamo visto dalla quantità e dalla qualità dei nostri clienti: nelle vendite degli skipass abbiamo contabilizzato un incremento del 20% e sulle piste abbiamo ricominciato a vedere i giovani che erano fortemente mancati negli ultimi tempi. Inoltre si è allungato il periodo di affollamento degli impianti: il movimento è iniziato il 23 dicembre ed è proseguito fino al 5 gennaio, tanto che le grandi code del rientro si sono formate proprio all'ultimo, nel giorno dell'Epifania».

I FATTORI

Secondo gli esperti, sono due i principali fattori del successo invernale vissuto dalla Regina delle Dolomiti. «Da un lato riflette Zardini ha influito sicuramente il meteo, perché le nevicate di metà novembre hanno imbiancato subito le nostre vette e quelle successive hanno mantenuto il tipico paesaggio invernale che è fondamentale per la montagna, tanto più quest'anno che è stata aperta la nuova cabinovia di Col Druscié che può accogliere fino a 1.800 persone all'ora. Ma la neve vale anche per le altre zone, mentre Cortina ha potuto beneficiare pure dell'altro lato positivo e cioè del richiamo esercitati dalle manifestazioni sportive, visto che tanto gli operatori quanto i visitatori sono già in pieno clima mondiale e olimpico».

In attesa dei Mondiali di sci alpino del 2021 e delle Olimpiadi invernali del 2026, a metà marzo sono in programma le finali di Coppa del mondo. «Aggiungiamoci poi Cortinametraggio alla fine di quel mese osserva Alverà e capiamo perché, dal debutto di Sant'Ambrogio fino all'inizio della primavera, stiamo vivendo un'ottima stagione». Roba da film, se non fosse che è tutto vero.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA