VENEZIA (m.cr.) La vicentina Miteni resta ancora un pericolo per i 5stelle. «Nei giorni scorsi alcuni pozzi della barriera idraulica a valle della Mitemi non hanno funzionato, quali sono stati i danni? - chiede Manuel Brusco, consigliere regionale 5stelle - perché poi il disinquinamento della Mitemi è bloccato causa Covid-19 e a pochi chilometri invece stiano procedendo i lavori della Pedemontana veneta? Ma c'è un altro fatto: la Regione Veneto ha autorizzato Miteni a trattare altre molecole pericolose, il GenX e il C604, fin dal 2013 e solo nel 2018, dopo una lettera d'avvertimento arrivata dall'Olanda, ha attivato l'Arpav per ricercarle nelle falde acquifere». «Malgrado fin dal 2014 fosse esploso il caso Pfas - avverte Sonia Perenzoni, candidata 5stelle in Consiglio regionale - perché la Regione non ha allargato subito la ricerca di inquinanti? E ci sono altre sostanze pericolose che aveva autorizzato alla Miteni di trattare? Se questa è stata la gestione del rischio Pfas, come viene gestita l'emergenza da Covid-19?». «Se la Regione si fosse attivata subito non ci sarebbe stato il problema sanitario che potrebbe aver provocato 1300 decessi», rincara Enrico Cappelletti, candidato presidente del Veneto 5stelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA