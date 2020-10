IL BOLLETTINO

VENEZIA Seppur inferiore rispetto all'incidenza rilevata in Svizzera, il bollettino del Nordest continua ad annotare nuove positività, in forza degli oltre 18.000 tamponi effettuati ieri. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno registrato un altro record congiunto, dopo la lunga primavera nera: altri 691 contagi. Va comunque ribadito che, in oltre nove casi su dieci, si tratta di persone asintomatiche.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, i nuovi casi sono 545 e portano il totale a 30.652, di cui 5.549 attualmente attivi. Gli isolamento domiciliari superano quota undicimila (11.281), ma solo 170 soggetti manifestano sintomi. Negli ospedali, i degenti in area non critica salgono a 321, i ricoverati in Terapia intensiva restano 29 e quelli nelle strutture intermedie scendono a 33. Si allunga però l'elenco delle vittime: altre 6, per un totale di 2.215 dall'inizio dell'emergenza.

NELLE PROVINCE

Il solo Bellunese conta 3 decessi, quelli di pazienti dell'ospedale San Martino che avevano 93, 94 e 100 anni ed erano affetti anche da altre patologie. Intanto in provincia di Treviso, che detiene la più alta quota di quarantene in Veneto (2.548), salta il primo Consiglio comunale di Chiarano dopo il commissariamento dell'ente. Il neo-eletto sindaco Stefano De Pieri è finito in isolamento fiduciario per il contagio di un suo contatto.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 146 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 5.290. I soggetti attualmente positivi sono 1.162. Rimangono 6 i pazienti in cura in Terapia intensiva e 23 i ricoverati in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato, per cui la conta resta a 355. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 05:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA