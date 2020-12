IL CASO

VENEZIA Pareva una raffica di contagi, quella rilevata ieri mattina a Venezia fra i politici e il personale della Regione. A risultare di nuovo infetti erano pure i neo-guariti assessori Elisa De Berti e Francesco Calzavara. Ma dopo l'iniziale sconcerto, è scattata la verifica molecolare e gli esiti sono rientrati nella norma, tanto che in serata l'Ulss 3 Serenissima ha potuto rassicurare (quasi) tutti: un solo positivo, mentre nelle ultime ventiquattr'ore ne erano stati registrati 3.082, per un'incidenza del 5,14%, con 2.933 ricoverati in area non critica e scesi a 378 in Terapia intensiva, nonché 147 morti, in parte registrati in ritardo.

I TAMPONI

Come accade una volta alla settimana, in occasione della sessione contabile di fine anno nel punto di primo soccorso a piazzale Roma era stata promossa la campagna di tamponi antigenici per i consiglieri, gli assessori e i dipendenti. I sanitari hanno eseguito 70 accertamenti con la consueta professionalità, ma qualcosa è apparso subito strano. La prima a sottoporsi al controllo e a sembrare colpita dal virus era infatti la vicegovernatrice De Berti, che nelle scorse settimane si era negativizzata dopo una lunga quarantena. La stessa sorte è poi toccata a due componenti del Consiglio, Enrico Corsi della Lega e Tomas Piccinini della Lista Veneta Autonomia, nonché a un addetto della Giunta. Tutti questi sono stati sottoposti alla verifica molecolare, dopodiché sono stati mandati in isolamento domiciliare, con grande scoramento soprattutto della leghista. Poi però è successo lo stesso con l'assessore zaiano Francesco Calzavara, altro reduce del Covid, che ha la delega al Bilancio ed era quindi particolarmente atteso a Palazzo Ferro Fini, dove il presidente Roberto Ciambetti era determinato a concludere la maratona entro la serata (com'è poi avvenuto).

A quel punto è scoppiato il panico, tanto che hanno cominciato a circolare diverse ricostruzioni sulla vicenda, le quali parlavano addirittura di una dozzina di casi e della necessità di sostituire il reagente utilizzato per l'analisi. In realtà l'azienda sanitaria ha chiarito che il successivo riscontro di biologia molecolare ha accertato un solo vero contagiato, cioè il dipendente, mentre i quattro politici si sono rivelati dei falsi positivi. L'Ulss 3 ha evidenziato che «la specificità del test antigenico», cioè la sua capacità di identificare correttamente i soggetti negativi, «si è rivelata essere superiore al 94%» e che gli errori capitati «vanno ricondotti alla cross reattività del test con altri antigeni simili», vale a dire al fatto di intercettare altre infezioni, ad esempio una banale rinite. Quanto al lavoratore che si è confermato positivo, la stessa Serenissima ha rimarcato «la buona sensibilità del test antigenico, in grado di rilevare ancora tracce del virus», a fronte di una verifica molecolare che ha invece richiesto ben 39 cicli di amplificazione per individuarle.

Argomentazioni simili sono riecheggiate pure nella videoconferenza fra le Regioni e il ministero della Salute, con la richiesta di una circolare che chiarisca l'utilizzo degli strumenti diagnostici sul personale sanitario. Da tempo i sindacati sollecitano l'impiego dei molecolari, mentre attualmente in prima linea vengono ripetuti ogni 4 giorni i rapidi.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA