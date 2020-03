IL QUADRO

VENEZIA Siamo quasi a quota 600. Il Veneto si conferma la terza regione in Italia per numero di contagi da coronavirus dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna. Peraltro con un trend, sia per i casi positivi che per i decessi, in aumento rispetto al giorno precedente. E anche questo deve aver influito nella decisione del Governo di trasformare le province di Venezia, Padova e Treviso in zone rosse, esattamente come il piccolo Comune di Vo'.

I DATI

Più di un decimo di contagiati di tutta Italia si trova in Veneto. Il bollettino nazionale diramato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dava a ieri 5.061 malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a venerdì, e 233 i morti, 36 in più. Borrelli ha spiegato che si sono aggiunti più di 300 casi positivi che non erano stati conteggiati nei giorni scorsi. I guariti a livello nazionali ammontano a 589, 66 in più rispetto a venerdì.

Il Veneto è a quota 598 casi positivi (+87 in un giorno), con i morti saliti a 15 (+3), mentre i pazienti ricoverati sono diventati 188 (+33) di cui 46 (+7) in Terapia intensiva. Peggio del Veneto ci sono la Lombardia con 2.742 malati e l'Emilia-Romagna con 937.

L'ESPLOSIONE

In Veneto la provincia più colpita è Padova con 138 malati (+6), seguita da Treviso (124, +14). Ma l'incremento maggiore l'ha registrato la provincia di Venezia schizzata in un solo giorno a 119 casi conclamati di contagio (+19). Il cluster del Comune di Vo', isolato ormai da due settimane, è rimasto immutato con 84 casi, senza alcun aumento. La richiesta del governatore Luca Zaia di liberare il Comune sui Colli Euganei («È il posto più sano del mondo») a questo punto deve fare i conti con il resto del territorio, avendo l'intera PaTreVe trasformata in zona rossa. Per quanto riguarda le altre aree di residenza, la classifica segue con Verona (60 malati), Vicenza (41), Belluno (11), Rovigo (5), più altri 13 pazienti non acora assegnati.

L'unico dato positivo è quello dei dimessi, in 29 sono usciti dall'ospedale. Ma in una sola giornata sono morte tre persone che erano positive al Sars-CoV 2.

LE VITTIME

Ieri mattina è morto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Padova Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, malato oncologico che era stato ricoverato in isolamento in Pneumologia a Cittadella la notte tra martedì e mercoledì scorso e trasportato in condizioni disperate nel capoluogo la mattina successiva. Si tratta del secondo decesso in provincia di Padova, dopo quello si Adriano Trevisan di Vo', il primo morto da coronavirus in Italia.

Due i morti in provincia di Venezia, entrambi erano ricoverati nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre: Chiara Filipponi, anestesista all'ospedale di Portogruaro da giorni ricoverata all'Angelo per patologie pregresse e un anziano di 84 anni, residente a Mestre, con un quadro clinico ormai compromesso.

In tutto sono 15 i morti per Covid-19 in Veneto da quando è scoppiata l'emergenza.

MUNICIPIO A RISCHIO

Il municipio di Vittorio Veneto (Treviso) è rischio chiusura: sei dipendenti sono infatti in quarantena perché entrati in contatto con il primo caso di positività al Covid-19, una donna delle pulizie, dipendente di un'azienda che offre questo servizio anche per il Comune.

LE ALTRE REGIONI

Per quanto riguarda le altre regioni italiane, il capo della Protezione civile ha dato le seguenti cifre: 202 malati in Piemonte, 201 nelle Marche, 112 in Toscana, 72 nel Lazio, 61 in Campania, 42 in Liguria, 39 in Friuli Venezia Giulia, 33 in Sicilia, 23 in Puglia, 24 in Umbria, 14 in Molise, 14 nella provincia di Trento, 11 in Abruzzo, 9 nella provincia di Bolzano, 8 in Valle d'Aosta, 5 in Sardegna, 4 in Calabria e 3 in Basilicata.

Il Friuli Venezia Giulia ieri ha avuto il primo decesso per coronavirus: si tratta di una donna di 87 anni ospite di una struttura comunale per anziani di Trieste; ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso di Cattinara è deceduta ieri mattina. Casi di contagio sono stati registrati anche in provincia di Pordenone, area che fino all'altro giorno pareva indenne.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA