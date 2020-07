IL BOLLETTINO

VENEZIA In termini assoluti i numeri sono ancora contenuti, ma la valutazione relativa comincia ad essere consistente. Con altri 30 nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattr'ore, a cui si aggiungono altri 3 decessi, il Veneto vede di nuovo alzarsi la curva dei contagi, non solo a causa del maxi-cluster di Jesolo ma anche di una serie di mini-focolai nel Padovano. La situazione continua invece a migliorare in Friuli Venezia Giulia.

IN VENETO

Ovviamente le cifre non sono fortunatamente quelle che per mesi hanno appesantito i due bollettini diramati quotidianamente da Azienda Zero. Ma dopo il netto calo delle infezioni rilevate e lo svuotamento dei reparti ospedalieri, tanto da far accarezzare al Veneto quota zero e da far tornare alla quasi normalità i Covid Hospital, indubbiamente questo luglio sta portando con sé una sensibile ripresa nella circolazione del virus. La variazione di giornata fa salire a 19.534 i casi registrati dall'inizio dell'epidemia, tanto da rialzare a 509 (+21) la quota delle persone attualmente positive. Inevitabilmente questo incremento trascina dietro di sé una crescita dei soggetti che si trovano in isolamento domiciliare, in quanto privi di sintomi o perché contatti di ammalati: 1.617 (+92).

Fra le vittime, c'è un anziano ospite della casa di riposo Bon Bozzolla di Soligo, nel Trevigiano, compagno di stanza del primo degente che era risultato positivo e la cui situazione aveva determinato l'esplosione del focolaio su cui era dovuta intervenire l'Ulss 2 Marca Trevigiana, anche con l'utilizzo del nuovo test rapido per velocizzare l'attività di screening dei degenti e degli operatori.

Per quanto riguarda gli ospedali, rimane fermo a 128 il numero dei ricoverati in area non critica, ma i pazienti positivi salgono da 30 a 34. Diminuisce invece di un'unita la quota dei malati che si trovano in Terapia Intensiva: ora sono 8, di cui 6 si sono già negativizzati.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia sono stati diagnosticato 3 nuovi casi, i quali portano a 3.346 il totale dall'inizio dell'epidemia. Il conto delle persone attualmente positive scende a 117. Nessun paziente è in cura in Terapia Intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. I soggetti totalmente guariti ammontano a 2.884, mentre le persone clinicamente guarite risultano essere 21 e quelle in isolamento sono 89. La tragica contabilità dei decessi resta ferma a 345: 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

IL PREMIO

Di fronte a un simile scenario, in particolare appunto per il fronte veneto, la macchina sanitaria a Nordest resta in allerta. Neanche il tempo di archiviare le conseguenze della fase 1, dunque, come sembrava poter accadere con il riconoscimento del premio per i sanitari coinvolti nella gestione dell'emergenza. Ad ogni modo ieri questa partita è stata formalmente chiusa, con il via libera all'unanimità da parte delle commissioni Sanità e Bilancio del Consiglio regionale del Veneto. Il progetto di legge della Giunta regionale prevede l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nel periodo straordinario, autorizzando la spesa di 40.621.760 euro, da sommare ai 20.310.880 stanziati dal Governo. «Voglio però ribadire che l'eroismo di queste persone è un eroismo di tutti i giorni, non solo riconducibile al periodo storico che stiamo vivendo a causa della pandemia: ogni giorno, infatti, i pazienti negli ospedali veneti vengono curati con professionalità e dedizione creando l'eccellenza della sanità veneta», ha commentato lo zaiano Fabrizio Boron. L'accordo sulla ripartizione era già stato raggiunto fra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, ma aveva escluso altre figure. Per questo la dem Anna Maria Bigon è tornata all'attacco: «Adesso la Giunta faccia la propria parte e trovi le risorse per gli operatori delle case di riposo, gli specializzandi e anche i medici di famiglia».

Angela Pederiva

