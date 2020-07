IL BOLLETTINO

VENEZIA Un'altra piccola ondata di contagi a Nordest. I numeri sono assai contenuti, rispetto alla portata dei mesi scorsi, ma indubbiamente siamo ormai a metà luglio e l'obiettivo zero contagi è stato solo accarezzato. Nelle ultime ventiquattr'ore in Veneto sono stati registrati 22 nuovi casi, fra cui alcuni bambini, e il Friuli Venezia Giulia ne ha segnati 3, dopo un paio di giorni senza positività.

IN VENETO

Dall'inizio dell'emergenza, in Veneto le infezioni salgono a quota 19.434, tanto che i soggetti in isolamento domiciliare aumentano a 1.422. Altri 2 decessi portano il totale a 2.043, così come il conto dei ricoverati in area non critica va aggiornato a 125, mentre i pazienti intubati restano 9. Fra i nuovi casi, vengono segnalati cinque contagiati (fra cui due bambini di 5 e 9 anni) appartenenti verosimilmente a un unico focolaio familiare legato al Kosovo. Originaria di quel Paese è anche una donna di 28 anni, ma poi ci sono pure due nigeriani, un 36enne a Vicenza e un 25enne a Padova. Una 55enne è nata in Congo, due uomini di 44 e 35 anni provengono dal Camerun e vivono nella stessa casa in Veneto, un 52enne è arrivato dalle Filippine. Due gli italiani, di 80 e 92 anni.

IN GIUNTA

Vista la serie di positività riscontrate, la Regione conta di accelerare l'utilizzo del kit coreano, che finora è stato sperimentato su un migliaio di pazienti, evidenziando un solo errore. Ieri se n'è parlato nella riunione di Giunta, dov'è stata confermata l'intenzione di impiegare lo strumento da 12 euro in Pronto Soccorso e nelle case di riposo. Sul tema è intervenuta Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, citando la presentazione da parte del dottor Roberto Rigoli del nuovo test rapido: «Un tampone che in 7 minuti al massimo dà una risposta sulla positività. La rapidità dei tempi ci permetterà di individuare subito le eventuali persone positive, per poi effettuare le indagini epidemiologiche, prevedere gli isolamenti e le eventuali chiusure in modo sartoriale».

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia le persone risultate positive al virus salgono a 3.338: 1.407 a Trieste, 1.002 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I soggetti attualmente contagiati sono invece 114, due più del giorno prima. Nessun paziente è in cura in Terapia Intensiva e sono 4 i ricoverati in altri reparti. Ieri non sono stati registrati nuovi decessi, per cui il bilancio delle vittime è invariato: 345, di cui 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti a 28 e le persone in isolamento a 82.

