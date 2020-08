IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 18 casi di contagio portano a 20.242 il totale dall'inizio dell'epidemia in Veneto. Attualmente i positivi sono 1.057, perché nel frattempo il dato dei negativizzati è salito a 17.108. Aumenta anche il bilancio delle vittime: 2.077, a causa di 2 nuovi decessi. C'è un ricoverato in più in Terapia Intensiva: ora sono 8, di cui 5 infetti, tant'è vero che in area non critica i pazienti scendono a 112, di cui però 85 non più positivi. A questi vanno aggiunti 21 degenti nelle strutture intermedie: fra loro 6 risultano tuttora contagiati.

Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, dove il totale resta dunque fermo a 3.411. Di questi, 148 riguardano persone ancora positive. Sono 3 i ricoverati in Terapia Intensiva e 9 in altri reparti. La conta delle vittime sale a 346, con l'aggiunta di un decesso avvenuto però il 22 giugno e mai contabilizzato.

Altre quattro in Italia sono le regioni con zero nuove infezioni (Marche, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata), il che contribuisce a segnare un netto calo complessivo in Italia: 159 i nuovi contagi, contro i 239 di domenica e i 295 di sabato. Aumenta però il numero dei morti: 12, a fronte rispettivamente di 8 e 5 nei due giorni precedenti, per un totale di 35.166. Sono 129 i pazienti guariti e dimessi (200.589 dall'inizio dell'epidemia). Nel mondo arriva a 18 milioni il conto dei casi, mentre l'Europa in tre mesi ha registrato 160.000 decessi in più. (a.pe.)

