LE MISURE

VENEZIA La partita del turismo ora si gioca in laboratorio. Dopo che già Sardegna e Sicilia avevano chiesto una sorta di passaporto sanitario per consentire gli sbarchi sulle isole, ieri l'Alto Adige ha annunciato esami sierologici e tamponi diagnostici gratis per gli ospiti in arrivo. Ma anche il Veneto è pronto a calare la carta della microbiologia: le associazioni di categoria hanno infatti deciso di puntare sul test rapido per il personale di alberghi, ristoranti e negozi.

IL RIBALTAMENTO

Rispetto all'idea dei presidenti Christian Solinas e Nello Musumeci di autorizzare l'analisi della saliva per consentire l'approdo a porti e aeroporti delle due regioni, peraltro ritenuta inapplicabile sia dal Governo che dal Comitato tecnico-scientifico, Bolzano propone di ribaltare il ragionamento: l'obiettivo non è tutelare il territorio a basso rischio dall'ingresso del virus, ma attrarre il turista con la prospettiva della sicurezza. Ha spiegato il governatore Arno Kompatscher a Rai Radio1: «Il patentino sanitario è marketing pubblicitario. Noi vorremmo fare una cosa molto specifica: offrire a tutti i turisti che vengono qui, gratuitamente, il test sierologico o anche il Pcr».

Il primo è il prelievo del sangue finalizzato a individuare gli anticorpi, mentre il secondo è il metodo con cui viene processato il tampone per capire se l'infezione è in corso. «Non sarà obbligatorio ha precisato Kompatscher , sarà un'offerta nostra, in collaborazione con gli alberghi, dove prevediamo una Covid free area, in cui si entra soltanto quando si è testati. Questo significa dare tanta libertà». La legge provinciale che ha anticipato e disciplinato la fase 2 in Südtirol, infatti, ha previsto la possibilità di istituire una Covid protected area nella struttura di pernottamento: si tratta di una zona dell'hotel o del b&b in cui vengono attenuate le prescrizioni su contingentamenti e distanze, arrivando ad aprire anche le saune, in quanto è ammessa la presenza solo di persone risultate negative ai test.

LE FRONTIERE

Con questa mossa, l'Alto Adige mira a calamitare i turisti anche in vista della riaperture delle frontiere, riscuotendo già l'interesse del Tirolo, con il governatore Günther Platter che vede «un problema» nei numeri tuttora registrati dalla Lombardia ma appunto non in quelli di Bolzano. Non a caso Kompatscher si è detto sicuro sulla collaborazione dell'Austria: «Il cancelliere Sebastian Kurz ha più volte ribadito che sul transi del turista tedesco verso l'Italia non porrà nessun ostacolo. È vero che i Länder della Germania oggi prevedono ancora la quarantena per chi rientra. Ma la Baviera la toglierà dal 3 giugno e dopo i colloqui con tanti presidenti sono fiducioso che dal 15 giugno non ci saranno più limiti».

Dalla confinante Livinallongo del Col di Lana, il presidente Walter De Cassan (Federalberghi Belluno) guarda con disincanto a simili corridoi turistici: «Un giorno dicono che li fanno, il giorno dopo che non li fanno più. Di sicuro posso però dire che questo sarebbe il periodo del turismo straniero per noi, ma finora non ho visto circolare una sola targa tedesca».

IL PROGETTO

Ecco allora la contromossa del Veneto, guidata proprio da Federalberghi insieme a Confturismo e Confcommercio, che sarà ratificata venerdì. «Test rapido anticipa il presidente regionale Marco Michielli per tutti i titolati e gli addetti di hotel, ristoranti e negozi. In caso di positività a questo pre-screening, da effettuare almeno una volta al mese, scatterà il tampone. Avevamo proposto il progetto alla Regione, ma la Giunta l'ha bocciato. Noi però andiamo avanti lo stesso e infatti ce lo pagheremo, coinvolgendo le Ulss disponibili e i laboratori privati. Il costo sarà diviso a metà fra le imprese e gli enti bilaterali del turismo e del commercio. In questo modo daremo agli ospiti, italiani e stranieri, uno straordinario messaggio promozionale: in tutte le strutture turistiche del Veneto, avranno la sicurezza di entrare in contatto con operatori negativi ai test. Nel frattempo aspettiamo certezze sulla riapertura delle frontiere, visto che solo sulle spiagge la componente estera vale il 70%».

Angela Pederiva

