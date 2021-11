Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MONTAGNAVENEZIA Sarà l'inverno di Cortina d'Ampezzo? Ormai a ridosso del via alla stagione sciistica, la domanda rimbalza nella Conca, nel giorno in cui venti Comuni del vicino Sudtirolo entrano in zona rossa: nell'eterna sfida con la Provincia autonoma (e soprattutto con le sue risorse economiche), questa volta per la Regina delle Dolomiti si profila l'opportunità di partire da una posizione di superiorità, sul piano delle condizioni...