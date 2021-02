L'EMERGENZA

BOLZANO Sull'Alto Adige incombe lo spauracchio di un lockdown a Carnevale, in concomitanza con la tradizionale settimana di ferie scolastiche. La Provincia di Bolzano per Roma attualmente è zona arancione e per Bruxelles addirittura rosso scuro. L'eventuale chiusura di scuole e attività economiche dipenderà dall'andamento epidemiologico nei prossimi giorni. Con oltre 600 nuovi casi Covid al giorno ulteriori misure restrittive sembrano inevitabili. Il governatore Arno Kompatscher ha perciò rinnovato l'appello a uno «sforzo congiunto da parte di tutti».

Il presidente e gli assessori Thomas Widmann (sanità) e Arnold Schuler (protezione civile) hanno fatto il punto della situazione durante una videoconferenza con una quarantina di esponenti delle parti sociali. A lungo termine la giunta pone le speranze nella vaccinazione di una parte ampia della popolazione. «Ma prima di quel momento - ha detto il governatore - dobbiamo abbassare il numero dei contagi, e questo avviene se tutta la popolazione si attiene scrupolosamente alle regole, soprattutto in privato, dove non si possono fare controlli».

LE IPOTESI

«Se sarà necessario un lockdown, la sua durata sarà la più breve possibile», ha affermato Kompatscher. Prima o dopo la settimana di vacanza per il Carnevale, le scuole potrebbero tornare alla didattica a distanza. Il coprifuoco, attualmente alle 22, verrebbe anticipato di qualche ora. È stato chiesto alle imprese di fare in modo che le attività lavorative, ove possibile, vengano svolte attraverso lo smart working.

