Alta tensione tra Zingaretti e Renzi «Da Matteo operazione di basso livello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Cambio di registro. Dopo aver scelto, per settimane, di tenere un profilo piuttosto basso di fronte alle liti interne alla maggioranza sulla Legge di bilancio, Nicola Zingaretti passa al contrattacco e punta il dito contro Matteo Renzi. Nel giorno in cui si profila una marcia indietro, da parte del governo, sulla tassa per le auto aziendali e si valuta un rinvio della plastic tax, il segretario del Pd si presenta in tv (a Di martedì su La7) per mandare un messaggio all'ex premier, che conduce da giorni una battaglia serrata...