LA PROTESTA

MOSCA In Bielorussia sta andando tutto secondo copione. Ufficialmente le elezioni sono state vinte da Aleksandr Lukashenko, confermato capo dello Stato per la sesta volta dal 1994, mentre la sua più acerrima rivale, Svetlana Tikhanovskaja, è stata sonoramente sconfitta. I risultati delle opposizioni, ottenuti grazie ad una conta parallela, affermano esattamente il contrario con il presidente uscente nettamente battuto. Le percentuali più o meno vere dell'uno o dell'altro candidato, a questo punto, contano poco. È sufficiente ricordare che l'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dal 1996 non riconosce come valide le consultazioni nella repubblica ex sovietica.

LE REAZIONI

Gli osservatori della Csi, la Comunità sorta dalle ceneri dell'Urss, sostengono invece che il voto di domenica si sia svolto secondo le norme contenute nella Costituzione bielorussa. Così il presidente russo Putin insieme ai colleghi kazakho e cinese si è felicitato con Lukashenko per la rielezione. Al contrario gli Usa si sono detti «molto preoccupati per le elezioni compromesse da restrizioni ai candidati, ostacoli agli osservatori, repressioni della libertà di stampa e dei manifestanti» ha detto il portavoce della Casa Bianca. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, vuole conoscere i veri risultati, rimarcando che «la repressione violenta di gente che protesta pacificamente non è possibile in Europa». La vicina Polonia, che ospita centinaia di migliaia di lavoratori bielorussi, ha chiesto la convocazione di una riunione straordinaria dei Ventisette per discutere della crisi.

LE CONTESTAZIONI

Anche perché nessuno, invero, ha fatto i conti con il popolo bielorusso, che è apparso sostenere in massa la Tikhanovskaja e non poterne più di una presidenza così lunga. Perlomeno le città sono con lei, in provincia chissà. «Non riconosciamo i risultati», ha detto senza mezzi termini la candidata del fronte riformista Svetlana Tikhanovskaya. «E chiediamo ai cittadini di non tacere». A Minsk da due giorni infuriano gli scontri con un numero incalcolabile di feriti tra scoppi di bombe carte, fumogeni e proiettili di gomma. Un manifestante sarebbe rimasto ucciso travolto da un mezzo della polizia ma il governo di Minsk ha smentito la morte sostenendo che l'uomo sarebbe ora in ospedale. Oltre 3mila persone sono state arrestate. Proteste si registrano ovunque nel Paese. Le fabbriche, come la BMZ imponente impresa metallurgica hanno dichiarato lo sciopero. Da oggi in avanti alle 19 vi sarà una manifestazione. Le opposizioni potrebbero puntare a ricreare uno scenario simile a quello già osservato in Ucraina nel novembre 2004 (al tempo del primo Majdan), quando la popolazione pacificamente scese nelle strade per una consultazione contestata e costrinse il potere a ripetere le elezioni dopo aver paralizzato l'economia del Paese per settimane.

LO SCENARIO

Ma la Bielorussia non è l'Ucraina, è dentro al blocco russo e, per questioni militari, non ne può uscire. Nel dicembre scorso Aleksandr Lukashenko ha rifiutato un abbraccio troppo stretto dei Putin. Da qui l'origine di alcuni screzi tra i due e i rapporti complicati degli ultimi mesi tra Minsk e Mosca. Ma la Bielorussia rischia un giorno di diventare una regione della Federazione russa, come è successo alla Crimea nella primavera 2014. Ecco perché a Minsk e in Occidente, si fa molto attenzione alle dichiarazioni e alle prese di posizione. Aleksandr Lukashenko, 65 anni, chiamato batko (padre), è abile conoscitore di questi giochi geopolitici si gode per adesso la vittoria. Ha promesso che non vi sarà alcuna repressione, ma risponderà a chiunque non usi i modi giusti. Gli Usa non tanto tempo fa l'hanno definito l'ultimo dittatore d'Europa, ha a lungo lavorato e diretto un kolkhoz. Nel dicembre 1991 fu l'unico deputato del Soviet bielorusso a votare contro lo scioglimento dell'Urss ed è arrivato al potere per essersi fatto la fama di instancabile lottatore contro la corruzione. Lukashenko ama praticare l'hockey e spesso l'ha fatto in compagnia proprio di Vladimir Putin.

Giuseppe D'Amato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA