IL RETROSCENA

ROMA «Almeno 10 miliardi». E' questa l'indicazione saltata fuori dal vertice di maggioranza, dove è andato in scena un nuovo scontro tra il dem Dario Franceschini e Giuseppe Conte, sullo scostamento di bilancio e sull'Iva. Dieci miliardi che però probabilmente aumenteranno, hanno convenuto il premier Conte e i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Roberto Speranza (Salute), Alfonso Bonafede (Giustizia) Teresa Bellanova (Agricoltura) e Franceschini (Cultura) assieme ai responsabili economici di Italia viva Luigi Marattin, dei 5Stelle Laura Castelli e di Leu Cecilia Guerra.

Nel corso dell'incontro la lista della spesa è infatti lievitata a tal punto che, molto probabilmente, lo scostamento salirà fino a 20 miliardi nonostante la prudenza di Gualtieri che teme di accumulare troppo debito. Le voci di spesa elencate sono numerose e costose: 1 miliardo per la scuola in modo da permettere l'adozione delle linee guida per il ritorno in classe «in sicurezza», 3 miliardi per i Comuni, 2 per le Regioni, 4-5 per prorogare la cassa integrazione «ed evitare così un'ondata di licenziamenti», come osservano fonti del Pd. Più altre risorse (non ancora quantificate) per rifinanziare il fondo di garanzia per i prestiti alle piccole e medie imprese. «Bisogna stare attenti a fare un intervento solo in difesa», ha avvertito Marattin, «cioè solo con risorse per l'assistenza senza pensare alla ripartenza. E' indispensabile riattivare la crescita oppure saranno guai».

Raccontano che nel summit c'è stata «molta tensione» tra Conte e Franceschini. «Il tuo portavoce Casalino», ha sibilato il capodelegazione dem, «quando abbiamo detto no al taglio dell'Iva ci ha disegnati nella comunicazione di palazzo Chigi come dei guastatori che frenano la riduzione fiscale. Nulla di più falso: bocciamo il taglio dell'Iva perché la nostra priorità è abbassare il costo del lavoro».

Conte per tutta risposta ha rilanciato la sua idea di introdurre già nella manovrina di luglio la sforbiciata dell'Iva per spingere i consumi, accompagnandola al piano anti-evasione con il meccanismo del cashback (sconto dell'Iva solo a chi paga con carta di credito o bancomat). «Ma il premier è rimasto solo», ha fatto sapere più di un partecipante.

Del resto, già prima dell'inizio della riunione, contro il taglio dell'Iva si era schierata tutta la maggioranza. «Nel programma di governo c'è scritto che la priorità è ridurre il costo del lavoro, Conte ci spieghi perché cambia le priorità», aveva intimato Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera. Il coordinatore renziano Ettore Rosato si era associato: «Meglio concentrarci sul costo del lavoro, non è più tempo di fare chiacchiere, ma di varare decreti». Più o meno simili le parole di Loredana De Petris di Leu: «Diciamo no a misure tappabuchi come quella sull'Iva». Silenzio M5S, che però già nei giorni scorsi aveva scandito il suo no.

Nel vertice non è stato affrontato il nodo del Fondo salva Stati (Mes), ma il tema resta caldo. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti è tornato in pressing sui 5Stelle affinché accettino i 36 miliardi del Mes per le spese sanitarie con tassi dello 0,08% che garantirebbero un risparmio di 6-7 miliardi in interessi: «Ormai il Mes è senza alcuna condizionalità e rappresenta una leva straordinaria per rafforzare il sistema sanitario. Non accettarlo sarebbe folle». Sulla stessa linea la capogruppo renziana Maria Elena Boschi.

L'AVVERTIMENTO M5S

Fonti 5Stelle hanno però fatto presente che «andare alla prova di forza in Senato sul Fondo salva Stati potrebbe provocare la caduta del governo». Spiegazione: «Sette nostri senatori non voterebbero mai sì al Mes ed è probabile una scissione, con la maggioranza che scenderebbe a quota 160, un voto in meno di quota 161». La quota di sopravvivenza. E anche se da tempo appare certo il soccorso di Forza Italia, Conte vuole evitare operazioni che «snaturerebbero la natura e la fisionomia» della coalizione che lo sostiene. Da qui i continui rinvii.

L'insofferenza del Pd per l'attendismo del premier però monta di giorno in giorno: «Sulla fase 3 ci sono divergenze, Conte deve stringere e assumere la responsabilità di scegliere su Autostrade, Ilva, Alitalia», ha messo a verbale Goffredo Bettini. E Zingaretti: «Serve concretezza, non dobbiamo perdere l'occasione storica per rifondare il Paese rappresentata dai 270 miliardi che arriveranno dall'Europa».

Alberto Gentili

