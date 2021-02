ALPINISMO

È stata lanciata ieri mattina l'operazione di soccorso per un team di tre alpinisti che ha perso contatto con il campo base da oltre 24 ore, durante il tentativo di scalata del K2, la seconda vetta più alta del mondo. Da venerdì non si hanno più notizie del pakistano Ali Sadpara, l'islandese John Snorri ed il cileno Juan Pablo Mohr. Quest'ultimo aveva fatto cordata con l'italiana Tamara Lunger dopo la morte del catalano Sergi Mincote, vittima di una caduta il 16 gennaio, lo stesso giorno in cui una squadra di 10 nepalesi ha fatto la storia scalando per la prima volta la montagna durante l'inverno. Secondo l'alpinista nepalese Chhang Dawa Sherpa, la 34enne del Sud Tirolo aveva rinunciato alla scalata per le condizioni meteo impervie, ed è riuscita a tornare al campo base. Inizialmente era presente anche Sajid Ali, ventenne figlio di Sadpara, poi tornato indietro a causa del malfunzionamento del suo regolatore di ossigeno. Ha passato la notte al campo base attendendo il ritorno dei tre, ma l'ultimo avvistamento è stato a circa 7900 metri alle 10 del mattino, ora locale, di venerdì.

Il management di Sadpara, nel frattempo, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter: «Continuiamo ad aspettare che Ali, John Snorri e JP Mohr si mettano in contatto. Mentre vengono prese misure prefazionali nel caso venga avviata un'operazione di salvataggio. Le ultime comunicazioni attraverso Sajid e il campo base sono avvenute tra l'1 e le 4 di notte. Preghiere». Il segretario del Club Alpino del Pakistan, Karrar Haidri, ha confermato ad Arab News che «i soccorsi sono iniziati e gli elicotteri dell'esercito sono impegnati», mentre Sajid, ha aggiunto, sarà scortato alla base del K2 dal campo 3 da una squadra di sherpa nepalesi guidati da Dawa Sherpa.

Un altro scalatore, il bulgaro Atanas Georgiev Skatov, è morto venerdì precipitando sul K2, terza vittima registrata negli ultimi giorni sulla montagna di 8.611 metri, che il 16 gennaio era stata conquistata per la prima volta durante la stagione invernale da un team di nepalesi. Skatov è precipitato durante la discesa verso il campo base a causa della rottura di una corda di sicurezza.

