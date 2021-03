Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀVENEZIA È una sorta di edizione straordinaria, col titolo Emergenza sanitaria 2020 quella del Libro Verde della Solidarietà pubblicato dall'Ana con i numeri relativi a quel che gli alpini hanno dato, in fatica e in denaro, a febbraio e settembre dello scorso anno. E nell'Emergenza sanitaria 2020, le cifre hanno parlato ancora una volta in maniera eloquentissima. Sui vari fronti della pandemia da Covid 19, le ore lavorative...