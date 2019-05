Alpago, la montagna frana proprio mentre i geologi la misurano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Due scariche improvvise, proprio mentre i geologi e i tecnici di Regione e Provincia erano in sopralluogo. La frana di Schiucaz, paesino in comune di Alpago (Belluno), ha fatto la voce grossa ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, e gli studiosi che erano in fase di misurazione sono dovuti correre via. Si è trattato di distacchi di circa 100-150 metri cubi, che fortunatamente sono finiti in una piccola vasca, che era stata realizzata nell'ambito degli interventi post-Vaia sulla strada Sp 5 di Lamosano. Nessuno è rimasto...