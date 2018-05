Allo stadio col Daspo, assolto La Figc: «Un grave errore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Una partita così non capita tutti i giorni. A Roma la aspettavano dall'84. C'era lo spirito dell'impresa. Non potevo mancare». Ha infranto le legge per vedere allo stadio Roma Liverpool, nonostante fosse sottoposto al Daspo. Ma, dopo una notte in cella di sicurezza, il giudice Valentina Valentini lo ha assolto per tenuità del fatto. Una decisione grave, commenta il procuratore federale della Figc ed ex prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro: «Non conosco i fatti, ma credo ci dovrebbe essere uno sforzo univoco per far rispettare...