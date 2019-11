Allevamenti di vongole distrutti D'Incà va in missione nel Delta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN POLESINEROVIGO Una lunga giornata lungo la costa veneta, da Venezia a Porto Tolle, per controllare i danni del maltempo, dell'acqua alta e delle mareggiate che hanno colpito il litorale e piegato le attività economiche. Una visita fatta anche di annunci sulle azioni del Governo, a partire dai primi stanziamenti di fondi.Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha compiuto una visita istituzionale alle popolazioni colpite dal maltempo nella notte tra il 12 e il 13 novembre. Un viaggio iniziato in mattinata nella...