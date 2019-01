Allergia al latte, 16enne muore Sotto accusa i cocktail bevuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Nemmeno il salvavita, tenuto sempre in borsa, le ha dato scampo. È crollata in strada, in preda a una crisi respiratoria. E nulla ha potuto salvarla. Né i tentativi degli amici di rianimarla. Né la corsa in ambulanza verso l'ospedale. Rubata alla vita a 16 anni, per uno shock anafilattico. Liceale e sportiva, Federica Stiffi, promettente campionessa del beach volley romano, sabato sera è uscita per trascorrere una serata con la migliore amica, e non è più rientrata: a ucciderla una crisi allergica causata da più...