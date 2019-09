Alleanze regionali i 5Stelle gelano il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Il Pd punta ad un accordo con i 5Stelle per le prossime regionali di Umbria, Emilia e Calabria. E i pentastellati rispondono raffreddando gli entusiasmi ma non chiudendo la porta. Questa, in sintesi, il senso della giornata di ieri sul fronte dei prossimi appuntamenti elettorali.L'atteggiamento di cautissima apertura dei 5 Stelle si evince dalle parole del loro comunicato emesso dopo che il segretario nazionale Dem, Nicola Zingaretti, aveva avallato l'idea dell'allenaza lanciata da Dario Franceschini in una intervista a...