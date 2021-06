Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Tre o quattro mesi. È quanto manca alle elezioni comunali del prossimo autunno. Una data spartiacque - al momento indefinita, tra il 15 settembre e il 15 ottobre - non solo per il destino dei 1.327 Comuni al voto, tra cui Roma, Napoli, Milano, Bologna e Torino, quanto anche a livello politico. L'appuntamento infatti, farà da banco di prova alle alleanze strette, rafforzate e stiracchiate negli ultimi mesi in vista della fine...