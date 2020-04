ALLE URNE

VENEZIA Lunedì il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto legge Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, quello che consentirà alle Regioni di votare la prossima estate, senza aspettare la sessione autunnale riservata ai Comuni. Con la conseguenza che non ci sarà election day e, soprattutto, potrebbero esserci sette distinte votazioni per le sette Regioni (Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia, Valle d'Aosta) chiamate alle urne.

Il decreto legge prevede che le elezioni comunali (e nell'elenco c'è anche Venezia) si svolgano in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2020. Per le Regioni, invece, la norma dice questo: Gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le elezioni si svolgono nel periodo intercorrente tra le otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. La legislatura del Veneto scade il 31 maggio; con la proroga di tre mesi si andrebbe al 31 agosto: da quella data scatterebbe il conto delle otto settimane prima e dei due mesi dopo. A indire le elezioni nell'ambito della finestra fissata a livello nazionale è ogni singolo presidente di Regione, quindi, teoricamente, potremmo avere da luglio a ottobre sette votazioni in sette domeniche diverse per ciascuna delle sette Regioni chiamate al rinnovo.

Il Veneto, come ha ribadito anche ieri il governatore Luca Zaia, è intenzionato ad andare al voto il prima possibile e la data che circola negli ambienti politici è quella del 12 luglio. Tra l'altro il Veneto vorrebbe che nel decreto legge fosse specificato che non serve modificare la legge elettorale regionale, così non ci sarebbe bisogno di un passaggio in aula. Non solo: Zaia ha chiesto che si possa votare in due giornate, non solo la domenica, ma anche il lunedì fino alle 15 «per evitare affollamenti ai seggi».

I CONTRARI

Contrario al voto in piena estate è il Pd: «Voler votare a luglio - ha detto il capogruppo in Regione Stefano Fracasso - suona come una mancanza di rispetto ai tutti quei veneti che vivono la difficoltà dei loro parenti in ospedale, delle fabbriche e dei negozi chiusi, della cassa integrazione. Prima si esce dalla crisi e poi si vota. Tanto più se come ci dicono i virologi solo il 10% della popolazione presenta la risposta immunitaria al virus. 9 veneti su 10 lo possono prendere anche domani, altro che luglio sicuro. Guardiamo a settembre, non è il momento di mettere le ambizioni elettorali davanti alla salute e al lavoro». Contrario anche Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti: «Zaia vuole votare a luglio, il sospetto che questa fretta sia dettata da mero interesse personale - per sfruttare l'enorme visibilità mediatica data loro da questa emergenza - e non perché ci sia il rischio che il virus riparta, è suffragato dal fatto che i comuni voteranno a ottobre. Se c'è il problema del virus, perché non far votare anche i comuni a luglio?».

Tant'è, Zaia ha negato di avere mire nazionali: «Non posso abbandonare la nave, questo Veneto non lo si può lasciare senza aver risolto il problema».

SCUOLA E TURISMO

Il governatore è invece contrario alla riapertura delle scuole adesso, mentre è favorevole a farle iniziare a settembre inoltrato per recuperare la stagione turistica: «Valuteremo con il calendario, conciliando le diverse esigenze».

