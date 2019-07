«Alle tv americane ho detto: Mario un eroe, devono pagare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINDACOSOMMA VESUVIANA «Ho voluto parlare con le televisioni americane. Subito per non sottrarmi, per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio o peggio ancora manovra. In modo che non ci siano insinuazioni». Salvatore Di Sarno è il sindaco di Somma Vesuviana, una volta era di An, poi è passato a Forza Italia, adesso si limita a stimare pochi politici. E' un amico intimo della famiglia Rega. In questi giorni di buio ha fatto da sponda tra il dolore, il paese e i giornalisti. Non si è mai sottratto.Sindaco, cosa ha detto ai media...