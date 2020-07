L'ACCORDO

ROMA Approvato ieri in Conferenza Stato-Regioni l'accordo che ha erogato alle Regioni 4,3 miliardi per l'anno 2020 per le minori entrate provocate dal Covid-19: l'annuncio è stato dato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Il decreto Rilancio, ricorda Boccia, «ha previsto un fondo presso il Mef con una dotazione per il 2020 pari a 1,5 miliardi di euro: 500 milioni di euro saranno ripartiti tra le Regioni a Statuto ordinario, 1 miliardo tra le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano».

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio «l'accordo tra governo e Regioni - prosegue il ministro Boccia - prevede inoltre che nel primo provvedimento utile, dopo aver verificato la preventiva copertura finanziaria, il fondo per le Regioni a statuto ordinario sarà integrato di un altro miliardo e 200 milioni di euro, quello per le Autonomie speciali di un altro miliardo e 600 milioni».

La Conferenza ha infine approvato, ricorda da ultimo il titolare degli Affari Regionali, «l'intesa sul riparto del Fondo di 448 milioni di euro (228 milioni per le Regioni a Statuto ordinario e 220 per quelle a Statuto speciale) finalizzato a ristorare a Regioni e Province autonome per le minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'Irap».

Tra la soddisfazione generale non mancano però le sfumature polemiche per come si è giunti al risultato. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, puntualizza che «il M5s è stato molto più serio di altre opposizioni, ma leggo comunicati di altre forze politiche secondo le quali sembra che improvvisamente il successo sia stato del Governo e del Pd, cosi non è. Il Pd anche in aula ha detto dovete accontentarvi di quello che vi da lo Stato. Non è questo il concetto che ho di territorio e di difesa della gente del Friuli Venezia Giulia. Noi ci siamo battuti, abbiamo detto no quando volevano sottostimare le risorse da garantire e abbiamo ottenuto questo risultato grazie a una battaglia seria di questa amministrazione regionale. Chi ieri ci accusava oggi si vuole prendere i meriti che loro non sono».

FEDRIGA: BATTAGLIA DURA

Il risultato è comunque soddisfacente per una regione, il Friuli Venezia Giulia, che in virtù dell'autonomia rischiava di vedere tagliate drasticamente le entrate a causa della crisi legata al Coronavirus: «Il Governo voleva assegnare al Fvg 430 milioni - spiega Fedriga -, siamo arrivati a 538, circa 100 milioni in più che ci auguriamo siano sufficienti anche se certezze non ce ne sono visto anche le drammatiche previsioni del Pil». Fedriga ha parlato di «una battaglia dura» perché il Governo voleva assegnare al Fvg risorse «assolutamente insufficienti rispetto alle minori entrate». C'è «qualcuno - ha ancora aggiunto il Governatore - che oggi vede certezze assolute e cosi purtroppo non è. È una battaglia non ancora esaustiva ma sicuramente soddisfacente».

