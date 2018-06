Alle guardie svizzere i taser al posto delle pistole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTÀ DEL VATICANO A rafforzare la dotazione di sicurezza della Gendarmeria vaticana, arrivano adesso anche i taser, le pistole elettriche alternative alle armi da fuoco. Mentre in Italia, come ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, la sperimentazione dei taser in grado di immobilizzare con scariche elettriche ad alto voltaggio comincerà a breve, in Vaticano si è già deciso per la dotazione di un certo numero di taser che vanno ad aggiungersi alla pistola d'ordinanza nella fondina di un gruppo scelto di gendarmi....