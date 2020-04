IL FOCUS

ROMA Subito modello francese per la liquidità alle imprese, poi potenziamento delle misure di sostegno nel decreto legge in arrivo entro metà aprile. Il governo conferma la sua strategia ma intanto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva un aiuto straordinario sul fronte sensibile degli affitti. La ministra Paola De Micheli ha firmato un decreto con il quale vengono assegnate alle Regioni 46 milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli inquilini che non potendo far fonte al pagamento dei canoni di locazione, hanno subito sfratti esecutivi per morosità incolpevole.

I VERSAMENTI

«Si tratta di una misura eccezionale per tamponare le ricadute negative, economiche e sociali, dell'emergenza sanitaria e assicurare un sostegno necessario ai cittadini per l'accesso alla casa in locazione - spiega il ministero - i contributi potranno essere erogati sia direttamente, con versamenti individuali, sia con il tramite delle Agenzie per l'affitto». Il blocco di una parte consistente delle attività produttive e lavorative ha creato nelle ultime settimane un aumento della morosità con danno sia per gli inquilini che per i proprietari.

Il governo intende assicurare anche al sistema delle imprese tutto l'ossigeno necessario in questa fase delicata. Proprio per questo è stato deciso di anticipare il pacchetto in un provvedimento ad hoc, che avendo un impatto limitato sul deficit non dovrebbe porre il problema di ottenere il sì del Parlamento ad ampliare lo scostamento di bilancio. Su questo punto però sono in corso ulteriori verifiche. Complessivamente il decreto avrà un valore di 10 miliardi (ma come detto solo una piccola parte impatta sul disavanzo) e dovrà attivare garanzie per circa 200: risorse che aggiunte ai 340 miliardi già mobilitati con Cura Italia portano l'ombrello complessivo a oltre 500 miliardi, quindi al livello di quanto previsto dalla Francia e forse anche un po' più in là. Nello specifico si tratta di andare oltre il mondo delle piccole e medie imprese, che erano state le prime beneficiarie degli interventi con il potenziamento del Fondo di garanzia. Superato il limite numerico dei 250 dipendenti, la garanzia sarà legata al fatturato dell'impresa, potendo arrivare fino ad una soglia del 25 per cento.

I DETTAGLI

Il secondo decreto legge, atteso comunque entro la metà del mese, deve ancora essere definito nei dettagli ma si articolerà più o meno negli stessi grandi capitoli di quello di marzo. Quindi il fisco, con l'ulteriore proroga delle scadenze, in base alla perdita di fatturato dei contribuenti: per questi soggetti dovrebbe anche essere predisposto un fondo per i futuri effettivi ristori delle perdite subite. Poi il sostegno al lavoro, a sua volta suddiviso tra la voce cassa integrazione da rifinanziare ulteriormente e quella relativa al bonus per autonomi e altre categorie lavorative, con l'importo che si avvia ad essere incrementato dagli attuali 600 a 800 euro. In questo ambito sarà confermata anche l'indennità riservata ai professionisti, originariamente finanziata con un fondo residuale di 300 milioni. Fondo che per inciso deve ancora essere esaurito: i 100 milioni disponibili finiranno a lavoratori stagionali, intermittenti ed altre categorie particolarmente deboli. Ulteriori aiuti andranno anche ai Comuni, ma il nodo più delicato da sciogliere sul fronte tecnico e su quello politico riguarda il reddito di emergenza che dovrebbe raggiungere categorie che essendo ai margini del mondo del lavoro (ad esempio chi ha un'attività sommersa) non sono state toccate dalle altre forme di sostegno. La ministra del Lavoro Catalfo vorrebbe destinare a questa voce circa 3 miliardi ma al ministero dell'Economia si ragiona su un importo più basso, intorno al miliardo di euro.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

