Alle 11,36 del 14 agosto di un anno fa Davide Capello non solo passava sul ponte Morandi, ma era anche nel punto peggiore. La pila 9, quella che si è sbriciolata insieme alla parte centrale del viadotto. Ex portiere del Cagliari e vigile del fuoco, 34 anni, allenatore della squadra giovanile del Genova, quel giorno stava andando in città a ritirare la tessera del tifoso. Pioveva a dirotto, guidava piano e di colpo è precipitato per trenta metri, inghiottito nel vuoto. E da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. «Sono un...