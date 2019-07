Allarme test Invalsi uno studente su tre va male in italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOROMA Italiano, inglese, matematica: non è questione di una singola materia. Il livello di preparazione scolastica dei nostri ragazzi, in particolare al Sud, dalle elementari fino alle superiori, è davvero basso. A delineare il quadro preoccupante sono i risultati dei test Invalsi, presentati ieri alla Camera dei deputati, svolti nelle classi II e V delle elementari, nella classe III della scuola media e nelle classi II e V della scuola superiore. VALUTAZIONI Dalla valutazione emerge una scuola in difficoltà e, soprattutto, a due...