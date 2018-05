CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME TERRORISMOBRUXELLES La polizia olandese ha ucciso ieri a Schiedam, vicino a Rotterdam, un uomo che gridava «Allahu Akbar» sul balcone di casa con un'ascia in mano. L'uomo avrebbe già mostrato segni di squilibrio comportamentale in passato e non sarebbe noto alle forze dell'ordine, ma la polizia sta ugualmente verificando il suo background ed eventuali connessioni con il terrorismo. Intanto la procura federale di Liegi ha confermato che anche il killer di martedì ha urlato più volte «Allah Akbar».VICINO A ROTTERDAMPer quanto...