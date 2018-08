CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME TERRORISMOBIBIONE (VENEZIA) Sono state ore di apprensione quelle di venerdì sera a Bibione per un uomo che, armato di un machete di 64 centimetri, si è messo a gironzolare per il centro. Decine le chiamate giunte al 112 che ha attivato il piano di emergenza per gli attacchi terroristici. Dalla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Portogruaro hanno subito inviato diverse squadre. L'allarme del resto non è stato sottovalutato, con i carabinieri che si sono preparati ad un vero attacco di terroristi, di quelli che...