Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il braccio di ferro tra operatori sanitari no vax e agenzie di tutela della salute si sposta ora nelle aule del tribunale. I sanitari ribelli il vaccino anticovid non lo vogliono fare e però vogliono continuare a lavorare, sempre a contatto con i malati. E così in trecento, in servizio a Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova, hanno deciso di fare ricorso al Tar di Brescia. Il 14 luglio si saprà chi avrà ragione. Il gruppo dei...