LA PROTESTA

ROMA Una videoconferenza con tutti i questori e i direttori dei Dipartimenti del Viminale: il capo della polizia Franco Gabrielli ha deciso di convocarla qualche giorno fa, proprio per pianificare interventi, controlli, per conoscere le varie realtà locali e gli eventuali allarmi. Negli uffici Digos d'Italia, l'allerta guerriglia era arrivato da più parti (e si temono repliche anche nel Centro Sud). Così Napoli non è stata una sorpresa, sebbene gli agitatori abbiano approfittato di una manifestazione pacifica per infiltrarsi e colpire.

I FOCOLAI

Tre le preoccupazioni del capo della Polizia: i controlli da eseguire per le mascherine, quelli per il blocco dei quartieri della movida dove è stato chiesto ai questori di agevolare il più possibile con uomini e mezzi, le ordinanze dei sindaci. E un terzo punto: la profilassi interna, il contenimento del contagio tra i poliziotti, perché si stanno sviluppando diversi focolai, e questo vuol dire il blocco dell'attività per decine di loro. Gabrielli ha garantito la presenza di uomini dove il caso lo richiederà e, ieri, circa 70 poliziotti tra reparto mobile e reparto anticrimine, sono stati inviati a Napoli, dove la protesta pacifica di alcune categorie di lavoratori si è scontrata con la voglia di guerriglia di esponenti della criminalità organizzata, di ultrà e di esponenti della destra estrema. «Si è trattato di attacchi preordinati, di atti di violenza organizzati che nulla hanno a che fare con le forme di dissenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legate alla difficile situazione economica», ha dichiarato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Dietro le molotov lanciate, i cassonetti bruciati, c'era un piano preordinato. Lo dimostra non solo la dotazione di petardi e altri ordigni esplosi a ripetizione, non solo il fatto di essere scesi in strada con il viso coperto da caschi e cappucci, ma anche la presenza in strada di decine di scooter - pare fossero 150 - che sfrecciavano tra le vie per ostacolare la reazione di Polizia e Carabinieri all'aggressione. Sette i feriti tra le forze dell'ordine, numerosi gli operatori dell'informazione aggrediti o minacciati. Due i fermati, condannati per direttissima e rimessi in libertà: due 32enni con precedenti per spaccio di droga, che nulla avrebbero avuto a che fare con le preoccupazioni dei piccoli imprenditori. Ieri altri episodi si sono ripetuti nei pressi della sede della Confindustria e poi di nuovo davanti al palazzo della Regione.

Il disagio sociale e le tensioni sembrano preoccupare anche il Quirinale. Il 27 ottobre si svolgerà il già programmato Consiglio supremo di Difesa, convocato due volte l'anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E uno dei temi sarà proprio «le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione Europea».

Nel frattempo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto, durante la conferenza Stato-Regioni, «il controllo militare della città dopo le 23». Un vero e proprio coprifuoco da tempi di guerra. E a lui, invece, da Roma, sono arrivate indicazioni precise di abbassare i toni. «Basta interventi a effetto», che tanto erano serviti durante la prima fase di lockdown, «ascolti maggiormente le voci della protesta civile», gli è stato consigliato. La situazione di Napoli è considerata veramente esplosiva, visto che gli ospedali e tutte le strutture sanitarie sono al collasso.

LE INDAGINI

Chi fossero precisamente i delinquenti che hanno scatenato il caos tra le vie del centro è oggetto delle indagini in corso, partite dall'esame dei video di sorveglianza disponibili. Sui social, intanto, rimbalza un post di Forza Nuova, che si è detta pronta «a scendere in piazza al fianco del popolo di Napoli senza paura, con il vigore tipico della nostra gente». Politica e istituzioni intanto condannano in modo unanime l'accaduto, dal presidente della Camera Fico al ministro Di Maio, fino al leader dem Zingaretti. Netto no alla violenza ma anche attacchi a De Luca e alla maggioranza dai leader dell'opposizione: per Meloni «è stato irresponsabile parlare dell'ipotesi di un altro lockdown senza prima spiegare come le istituzioni si sarebbero occupate di chi rischia di perdere la sua unica fonte di reddito con una nuova chiusura».

Cristiana Mangani

